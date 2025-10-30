Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’invisibilité des femmes dans l’histoire Pourquoi les femmes sont-elles restées dans l’ombre de l’Histoire ? Conférence de Sophie DEGANO, artiste plasticienne finistérienne. Sophie DEGANO...

Podcast Les Roosevelt : histoire d’une dynastie Les Roosevelt ont joué un rôle absolument fondamental dans la destinée de l’Amérique de la fin du XIXe siècle...

Podcast Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? Pourquoi les bulles de savon sont-elles toujours sphériques ? C’est la question que vous avez choisi sur Instagram :...

Podcast L’histoire des harems L’histoire des harems est complexe et variée, et elle a évolué à travers différentes cultures et époques. Le terme...

Podcast Comment 4 générations d’une famille ont créé la carte de Cassini C’est la toute première carte de France de l’histoire. Unique par sa précision et son étendue, elle a pu...

Article L’histoire de l’enseignement des mathématiques L’enseignement des mathématiques a une histoire riche et complexe qui reflète les transformations sociales, politiques et culturelles de différentes...

Documentaire La création de La Foa 1871, le Fort Teremba est érigé pour sécuriser la baie où se déverse la rivière La Foa. Le village...

Documentaire Comment la Martinique porte-t-elle la mémoire de l’esclavage ? Quand le tambour devient gardien de la mémoire d’un peuple. Entre mémoire et musique, ce documentaire explore la Martinique...

Conférence De l’histoire de la Sicile Trois fois visitée par Platon, la Sicile fut un des cœurs battants de la koiné grecque (la langue commune),...

Documentaire Le lit à baldaquin Le lit à baldaquin opère un véritable retour en force dans nos chambres. À l’époque, sa structure imposante permettait...

Documentaire Général Soleimani, le stratège de l’Iran En janvier 2020, les drones de Trump éliminaient un des personnages les plus craints du Moyen-Orient, le général iranien Qassem Soleimani. Retour sur celui qui fut l’homme de l’ombre des...

Documentaire Le cheval en majesté De Louis XIV à l’aube du XXe siècle, l’épopée galopante du cheval, animal intimement associé à l’exercice du pouvoir...

Documentaire Alcool en Nouvelle-Calédonie : de la première bouteille à aujourd’hui L’alcool a été introduit en Nouvelle-Calédonie par les Européens au XVIIIe siècle. Son utilisation a rapidement augmenté, provoquant des...

Documentaire Histoire de la chirurgie Des balbutiements de la pratique chirurgicale jusqu’à sa forme moderne, ce riche panorama retrace les jalons et les grands...

Documentaire Toute l’Algérie du monde De la « décennie noire » du terrorisme jusqu’à la chute de Bouteflika, en passant par le 11-Septembre et les révolutions arabes,...

Documentaire 93, mémoire d’un territoire De 1850 aux émeutes de 2005, en multipliant les témoignages de citoyens et d’experts, la réalisatrice Yamina Benguigui (Mémoires d’immigrés, Le...

Documentaire L’unité italienne | Italie, l’histoire vue du ciel Prendre de la hauteur pour comprendre l’histoire. En cinq épisodes, un regard de géographe sur le passé de la...

Documentaire Kadhafi, notre meilleur ennemi De son accession au pouvoir en 1969 à sa chute en 2011, Mouammar Kadhafi a su jouer des intérêts...

Podcast La Russie et la guerre. D’Ivan le Terrible à la guerre froide L’histoire de la Russie est celle de nombreux peuples et d’une multiplicité de territoires. Sur quels espaces l’État russe...