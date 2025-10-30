Joseph Bonaparte, né le 7 janvier 1768 à Corte, pendant la période d’indépendance de la République corse, et mort le 28 juillet 1844 à Florence, dans le grand-duché de Toscane, est un homme d’État français et le frère aîné de l’empereur Napoléon Ier. Sa carrière politique, diplomatique et militaire est intimement liée à celle de son frère Napoléon.