Documentaire

On ne parle plus que du quartier de Molenbeek à Bruxelles… Quartier où ont vécus où sont passés tous les récents terroristes européens : de Merah, le tueur au scooter, à Abaaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre, en passant par les frères Kouachi, auteurs des attentats contre Charlie Hebdo et Mehdi Nemmouche, le tueur du musée juif de Bruxelles… L’occasion de revoir cette enquête réalisée par Karl Zéro et Olivia Delaittre pour 13eme Rue et RMC Découverte.