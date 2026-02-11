Face à l’épidémie de coronavirus, le monde entier semblait s’être arrêté. Comment en est-on arrivé là ? Retour sur ces quelques semaines où tout a basculé.
Il fait partie des souvenirs que certains aimeraient ne jamais avoir vécus. Il a tué plus de 230 000...
Comment, deux siècles durant, les pouvoirs en place ont fait naître et prospérer le commerce des drogues, envers occulté...
Le tsunami du 26 décembre 2004 a été un événement d’une ampleur sans précédent dans l’histoire. Les vagues dévastatrices...
D’icône mondiale du leadership au statut de fugitif international, Carlos Ghosn a incarné l’ivresse d’un capitalisme sans frontières avant...
C’était le vendredi 8 septembre, à 23h11, en quelques secondes, le Maroc bascule dans le chaos frappé par le...
L’alerte discrète d’une future pandémie
Partout en Europe, le Kremlin tente d’infiltrer les lieux de pouvoir, de manipuler la réalité et de favoriser la déstabilisation...
La stratégie du Kremlin consiste à infiltrer, partout en Europe, les lieux de pouvoir et à s’attacher les services...
C’est un procès inédit qui s’ouvre le 2 septembre 2020 à Paris, celui des attentats de janvier 2015. Dix-sept...
Grâce à un accès jamais accordé auparavant – au cœur de la bataille diplomatique la plus intense du jeune...
Les Russes sont maintenant installés dans la centrale de Tchernobyl. Ils retiennent en otages les employés, 170 soldats de...
L’État Islamique en Irak et au Levant, Daech en arabe, a choisi de frapper la France. Pourquoi? Comment fonctionne...
Le 11 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo et le magasin Hyper Cacher, près de 2...
Interrogeant des acteurs politiques, judiciaires et du renseignement, ce documentaire retrace l’enquête sur les attentats du 13 novembre 2015...
C’est le récit d’une citoyenne ordinaire embarquée dans une histoire qui la dépasse. Sonia est celle qui a dénoncé...
Que s’est-il passé lorsque le peuple libanais a décidé de se révolter, plus de 8 ans après le Printemps...
\r\nDe la préparation des attentats par Ben Laden à la recherche des survivants dans les ruines, son réalisateur Louis...
Le prince Charles est le personnage le plus énigmatique de la famille royale britannique. Mais comment l’héritier de la...
Mali, foyer de crise. En 2012, les islamistes se sont emparés d’une large partie de ce pays d’Afrique de...
Le 11 mars 2011, un tremblement de terre de magnitude 9 secoue le Japon. S’ensuit un tsunami qui dévaste...
