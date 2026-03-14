Joseph Staline, de son vrai nom Iossif Vissarionovitch Djougachvili, était un dirigeant politique majeur de l’Union soviétique pendant une grande partie du XXe siècle. Il est né le 18 décembre 1878 (ou le 6 décembre 1878 selon le calendrier julien en vigueur à l’époque en Russie) et est décédé le 5 mars 1953. Staline a exercé un pouvoir considérable en tant que secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) de 1922 jusqu’à sa mort en 1953.