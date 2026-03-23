Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Général de Gaulle et l’appel du 18 Juin L’appel du 18 Juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de Londres,...

Podcast Vladimir Komarov : le premier mort de l’espace Le 24 avril 1967, Vladimir Komarov survole la planète bleue. Voilà plusieurs heures que l’astronaute est en orbite autour...

Documentaire Hermann Göring, le secret du maréchal d’Hitler C’est l’histoire d’Albert Göring, le frère cadet du bras droit d’Hitler, Hermann, qui a travaillé sans relâche pour réparer...

Podcast La véritable histoire de Constance Pascal, pionnière de la psychiatrie Constance Pascal est une figure incontournable dans le domaine de la psychiatrie, une pionnière dont les contributions ont marqué...

Documentaire La fin des années faciles en France La France, comme tous les autres grands pays industrialisés, connaît de 1945 au début des années 1970 une période...

Documentaire La vie à l’ère numérique Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Documentaire La première année La première année du gouvernement de l’Unité populaire, au Chili, après l’élection de Salvador Allende à la présidence de la République en septembre...

Podcast Lénine – Le gauchisme Aujourd’hui, quand on parle de « gauchisme », c’est pour qualifier de façon méprisante les idées défendues par la gauche. Pourtant,...

Documentaire La conquête du pouvoir | Ma vie dans l’Allemagne d’Hitler (1/2) À travers un saisissant montage de films amateurs et de témoignages de réfugiés ayant fui la dictature, la chronique...

Documentaire Attention grands travaux – La montagne à la chaîne Au tout début des années 60, la montagne de l’Arc au dessus de Bourg St Maurice, est à l’abandon...

Documentaire Le camp des oubliés Le 7 mai 1954, il y a tout juste cinquante ans, la France perdait la guerre d’Indochine à Dien...

Documentaire Les abris sous-marins Pour protéger au mieux leurs sous-marins stationnés dans des ports, les nazis ont construit des abris impénétrables, dont certains...

Documentaire L’aviation, toute une histoire (2/2) | La folie des grandeurs Un tour d’horizon spectaculaire de l’histoire de l’aviation. Second volet : les incroyables avancées technologiques enregistrées lors de la...

Documentaire Ces inconnus qui ont libéré Paris Du 19 au 25 août 1944, Paris vit une semaine historique qui voit la capitale française retrouver sa liberté...

Article 21 juin 1942 – Rommel prend Tobrouk L’histoire de la Seconde Guerre mondiale est jalonnée de stratégies militaires audacieuses et de batailles décisives. L’une des campagnes...

Documentaire Nucléaire en Polynésie : en quête de vérité Sous la présidence du général de Gaulle, la France se dote de la force de dissuasion nucléaire convoitée depuis...

Documentaire 6 juin, Bénouville et Ranville : l’assaut de la 6e Airborn Le 6 juin 1944 à 00h16 le planeur HORSA n°91 touche le sol et s’immobilise brutalement à 50 mètres...

Documentaire Indochine, la fin | Vietnam | Episode 01 Ken Burns et Lynn Novick (« The War ») font revivre le traumatique Vietnam de l’intérieur. Une plongée sanglante au cœur de la...