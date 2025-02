Documentaire

Si de nombreux écrivains comme Thomas Mann ont choisi l’exil pour fuir le nazisme, Erich Kästner ou Hans Fallada sont restés en Allemagne. Loyauté, impossibilité, lâcheté ? Un passionnant voyage à travers l’histoire et la conscience humaine.

En 1933, l’arrivée au pouvoir de Hitler s’accompagne d’une mainmise des nazis sur la culture : les livres jugés ennemis sont jetés au feu lors d’immenses autodafés, tandis qu’une censure féroce s’abat sur l’édition. Comme des milliers d’auteurs, Thomas Mann et son fils Klaus choisissent très rapidement de s’exiler, en Europe puis aux États-Unis, tout en dénonçant publiquement le régime. Mais d’autres écrivains allemands, à l’inverse, sont restés en Allemagne tout au long des douze années du règne du IIIe Reich. Erich Kästner, célèbre pour ses livres pour enfants (Émile et les détectives, Deux pour une) continue de vivre à Berlin malgré l’autodafé de son roman Fabian : histoire d’un moraliste en 1933 et l’interdiction de publier. Hans Fallada (de son vrai nom Rudolf Ditzen) décide quant à lui de fuir la capitale, mais pas pour l’étranger : il se réfugie à Carwitz, dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Après la guerre, en 1946, il s’attelle à Seul dans Berlin, roman qui décrit la résistance allemande antinazie.

Tourments

Inspiré d’un ouvrage d’Anatol Regnier paru en Allemagne en 2020, cet essai documentaire se lance sur les traces d’écrivains contestés après la guerre pour n’être pas partis. Mêlant entretiens, images d’archives et extraits de films, le cinéaste Dominik Graf, qui a adapté le roman d’Erich Kästner pour son film Fabian ou le chemin de la décadence, présenté à la Berlinale en 2021, expose la complexité de leurs situations, sans porter de jugement rétrospectif. Comment des intellectuels humanistes ont-ils pu supporter de vivre dans l’Allemagne nazie ? Quels tourments cela a-t-il suscités en eux, et autour d’eux ? À partir de quel moment collabore-t-on à une réalité que l’on supporte passivement ? Un passionnant voyage à travers l’histoire et la conscience humaine.

Documentaire de Dominik Graf et Felix Von Boehm (Allemagne, 2023, 2h48mn)

