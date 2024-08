Documentaire

Les généraux Erich von Falkenhayn et Henri Philippe Pétain, principaux protagonistes de la Bataille de Verdun, s’affrontèrent pendant le combat le plus long et le plus atroce de la Première Guerre mondiale. Le 21 février 1916, Von Falkenhayn lance l’assaut allemand sur Verdun et projette de «saigner l’armée française» par des bombardements intensifs.