Documentaire

Deux hommes. Deux visions du monde. Un affrontement décisif qui a façonné l’Histoire. Winston Churchill et Adolf Hitler : le « vieux lion » contre l’aigle allemand. « L’ours de Downing street » versus « der Wolf ». Choc des titans dont l’affrontement au sommet domine le siècle. Et nous rendent sensible la vertigineuse contingence de notre Histoire: que serait-il advenu de l’Europe si ces deux hommes avaient été autres ? D’un côté, Winston Churchill, l’un des hommes les plus adulés du siècle. Son humour, son style, son autodérision, son audace face à l’adversité demeurent encore aujourd’hui un exemple de leadership et de courage politique. Il est l’un des dirigeants politiques les plus populaires de tous les temps : un géant qui a traversé le XXe siècle. De l’autre, Adolf Hitler, certainement le dirigeant le plus haï de l’histoire contemporaine. Sa personne, son régime, ses idées incarnent la peur, la xénophobie, le racisme, la haine de l’humanité.De 1940 à 1945, ces deux personnalités aux antipodes l’une de l’autre ont consacré chaque minute de leur existence à vouloir s’anéantir mutuellement. Pour la première fois, un film documentaire se propose de raconter ce combat de géants dont le dénouement, au départ incertain, a déterminé le sort de l’humanité. À partir d’images d’archives minutieusement colorisées et remasterisées et des écrits, discours et confidences des deux hommes et de leur entourage, il révèlera comment ces deux fauves se sont d’abord épiés pendant presque dix ans, avant de se livrer sur le champ de bataille à une lutte sans merci, entraînant dans leur sillage des millions d’hommes et de femmes dans le conflit le plus meurtrier de tous les temps.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

Réalisé par David Korn-Brzoza