Par leur ampleur, certaines batailles sont restées dans l’Histoire comme des affrontements plus meurtriers que d’autres. C’est le cas de la bataille de Moscou qui, entre octobre 1941 et avril 1942, a opposé Allemands et Russes pour le contrôle de la capitale soviétique et de ses environs.

Elle marque l’arrêt de l’avance de la Wehrmacht. Depuis le déclenchement de l’opération Barbarossa, le 22 juin 1941, qui devait amener l’invasion de l’URSS, elle avait été fulgurante.

Restant fidèles à la tactique du « Blitzkrieg », ou guerre éclair, qui leur avait si bien réussi jusque là, les Allemands font avancer leurs chars dans les grandes plaines russes. Et ils rencontrent d’autant moins de résistance que l’armée soviétique, mal préparée à cet assaut imprévu et désorganisée par des purges récentes, se montre incapable de réagir.

Une bataille gigantesque

Mais, contre toute attente, Hitler arrête l’offensive sur Moscou, qui semblait sur le point d’être prise. Il veut d’abord s’assurer le contrôle de l’Ukraine, un grenier à blé susceptible de ravitailler ses soldats.

Par ailleurs, il pensait que les combats s’achèveraient avant l’arrivée de la mauvaise saison. Mal équipés, transis par un froid sibérien, les soldats allemands sont beaucoup moins préparés à l’assaut de l’hiver que les Soviétiques.

Cette gigantesque bataille est considérée par de nombreux historiens comme le plus grand affrontement militaire de l’Histoire. Même si les chiffres diffèrent, les moyens humains et matériels engagés dans cette bataille sortent en effet de l’ordinaire.

De nombreux historiens estiment à environ 2.250.000 le nombre de soldats ayant participé à ce combat titanesque. D’autres avancent même le chiffre de 7 millions d’hommes.

Les pertes seraient évaluées entre 780.000 et plus de 2 millions. Certains les portent même à 2,5 millions si l’on ajoute aux morts les blessés et les disparus.

Par ailleurs, plus de 1.000 avions et près de 2.000 chars auraient été engagés dans la bataille de Moscou. Elle ne se contenta pas de protéger la capitale russe, elle repoussa les armées allemandes vers l’ouest, mettant ainsi un terme à la série ininterrompue de succès remportée par les Allemands.