Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un des plus marquants. La maîtrise des ordinateurs assure à leurs détentes le pouvoir de l’information et des techniques de communication qui sont les clés du progrès économique et social. A partir des années 1990, tout s’accélère : le réseau internet s’ouvre à la société tout entière par le biais du World Wide Web. L’avènement de l’ère des médias numériques en réseau et de la dématérialisation des contenus fait basculer le monde dans le IIIème millénaire.