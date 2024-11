Article

L’Australie, la terre du bout du monde, est un pays mythique pour les grands explorateurs. Entre immensités sauvages et villes gigantesques, l’Australie a beaucoup à offrir aux aventuriers en herbe. Exploration, visite culturelle, plongée, surf, farniente, l’Australie est le pays de tous les voyageurs.

L’Australie des aborigènes

Les terres arides n’ont pas fait peur aux aborigènes. Peuple natif d’Australie depuis 50 000 ans, les aborigènes vivent de chasse et de cueillette dans un décor qui ne leur fait aucun cadeau : le Centre Rouge.

Cette région du nord, immense, considérée comme la véritable Australie par les habitants, offre des lieux majestueux à l’image du rocher d’Uluru ou encore des Kings Canyon. Le rocher d’Uluru est un inselberg en grés qui s’élève à 348 mètres au-dessus de la plaine. Sa singularité en a fait un lieu sacré de la culture aborigène. De nombreuses peintures primitives permettent de retracer l’histoire de ce peuple qui semble être installé ici depuis l’origine du monde.

Entre les interminables dunes de sables rouges, les gorges impressionnantes et les « billabong » (trous d’eaux), se promènent les célèbres marsupiaux des terres d’Australie. L’isolation géographique de l’île à créer des espèces particulières.

L’animal le plus emblématique d’Australie est sans doute le kangourou que l’on peut apercevoir bondir au crépuscule. De même, le koala est un symbole de l’Australie. Longtemps chassé pour sa fourrure, les quelques milliers d’individus restants font aujourd’hui parti des espèces protégées.

Dans les forêts montagneuses survit le wombat, marsupial peu connu, savant mélange d’un ourson brun et d’un koala. Sauvagerie ou magie? Le nord australien est pour sûr très authentique.

Des colons jusqu’aux surfeurs

Sydney, Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaïde, autant de villes côtières aux mille trésors. C’est au XVIIe siècle qu’explorateurs et marchands accostent sur les côtes sud-australes. En 1770, James Cook revendique la « terra australis » comme territoire européen. La Grande-Bretagne y envoit des milliers de bagnards pour soulager ses prisons. Mais les étendues sauvages de l’Australie donnent la fièvre de l’or aux colons libres et aux éleveurs de bétails. Avec plus de 22 millions d’habitants, l’Australie se place 14e puissance économique en 2008.

Aujourd’hui, les grandes villes australiennes sont des puits de cultures à l’image de l’Opéra encré dans la baie de Sydney. La ville la plus peuplée d’Australie accueille aussi chaque année de nombreux évènements dont le plus grand festival d’art australien avec de nombreux spectacles gratuits en plein air. Lors du Big Day Out, la musique rock envahit les rues de Sydney. Les anciens quartiers sont là pour rappeler aux habitants la colonisation anglaise avec les terrasses victoriennes, les cafés insolites et les rues animées. Difficile donc de s’ennuyer dans ces villes où l’histoire est omniprésente.

Avec 50 000 kilomètres de côtes, l’Australie est le pays au monde qui compte le plus de plages. Les plus proches sont à moins de 10 minutes des grandes villes. Sables fins, eaux turquoises, ces plages sont de vraies cartes postales. Rien de mieux pour y apprendre le surf ou encore le nouveau sport de glisse à la mode : le skimboard. Décontraction assurée.

L’Australie paradisiaque et naturelle

Au delà des Côtes Est, se dresse une splendeur de la nature : la grande barrière de corail. Le plus grand récif corallien du monde, long de 2 600 kilomètres, est classé au patrimoine de l’Unesco.

Ses eaux cristallines recèlent plus de 350 espèces de coraux et plus de 1 500 espèces de poissons et de crustacés. Avec l’équipement de plongée nécessaire et un guide expérimenté, la plus grosse huître du monde (plus de 3 kilos) n’est qu’à un coup de palmes. La plongée en haute mer est l’occasion peut-être de croiser un dugong, mammifère marin proche du lamantin, ou encore le grand requin blanc, pour les plus téméraires.

Tout au sud, la Tasmanie, perpétue le mythe d’une Australie à l’état sauvage. Avec un climat humide, la Tasmanie offre des paysages verdoyants, parfois volcaniques, où rivières et chutes d’eaux se croisent. Les derniers diables de Tasmanie règnent en maître sur ce territoire riche et préservé.

L’Australie est une terre d’explorateurs qui vous ouvre en grand ses portes. Chaque recoin de ce vaste pays enchante et dépayse le voyageur.