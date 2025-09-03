Documentaire

Ce château, médiéval à l’origine, a été transformé et agrandi à la Renaissance. Plusieurs décors sur sa façade lui ont donné son surnom de « Louvre inachevé du Périgord ». Visite ce site emblématique du bergeracois.

Le Château de Lanquais est un château historique situé dans le département de la Dordogne en France. Il est considéré comme l’un des exemples les plus importants de l’architecture de la Renaissance dans la région.

Le château a été construit au 16ème siècle par la famille de Foix-Candale sur les vestiges d’un château plus ancien. Il a ensuite été remanié au 17ème siècle, puis au 18ème siècle, lorsque de nouveaux jardins ont été aménagés dans le style français.

Le château a été sauvé de la ruine au début du 20ème siècle par la famille d’Abzac, qui l’a restauré et meublé avec des œuvres d’art et des meubles d’époque. Aujourd’hui, il est ouvert au public pour des visites guidées et accueille également des événements et des mariages.