Sophie et Jean-Paul nous font découvrir la Rome de la Renaissance : celle des Papes et des grands artistes italiens. Ils marchent alors dans les pas de Raphaël, Michel-Ange, Bernini, et tant d’autres, dont les chefs d’œuvres jalonnent les rues et les places de la Capitale chrétienne. Avec eux, on s’invite dans les splendeurs du Vatican, de Saint-Jean-du-Latran, de la villa Borghèse, de la Piazza Navona ou encore de la célèbre fontaine de Trévi, un monument immortalisé par le cinéma et qui rend hommage à la longue histoire de Rome, tant à ses racines antiques qu’à ses créations baroques les légendaires.