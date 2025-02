Documentaire

Située le long de l’itinéraire la Seine à vélo, rejoignez La Bouille et imprégnez-vous de l’ambiance apaisante et inspirante qui y règne. Pour découvrir les merveilles des plus belles régions de France,Depuis longtemps, le village est une source d’inspiration. La Seine pour décor, les maisons colorées à pans de bois, les petites galeries d’artistes, et l’atmosphère médiévale y sont pour quelque chose. C’est ici que l’écrivain Hector Malot, à qui l’on doit « Sans famille », a vu le jour. Dans son sillon, de célèbres peintres tels que Gauguin, Sisley ou Turner y poseront leur chevalet. Une table de lecture impressionniste vous invite à contempler la Seine à la manière de Sisley.

