Infographie | 4 infos insolite sur la Grèce

La Grèce, berceau de la civilisation occidentale, regorge de trésors historiques et de paysages à couper le souffle. Mais au-delà des temples antiques et des plages ensoleillées, ce pays cache aussi des traditions surprenantes et des habitudes culturelles parfois méconnues.

Voici quatre faits insolites qui vous feront voir la Grèce sous un jour aussi inattendu que fascinant.

Les Grecs ne célèbrent pas forcément leur anniversaire

En Grèce, il est plus courant de fêter la fête du prénom que l’anniversaire de naissance. Chaque jour du calendrier orthodoxe est associé à un ou plusieurs saints, et les personnes portant ce prénom reçoivent des vœux, des cadeaux et parfois organisent une petite réception.

C’est un moment social fort, bien plus que l’anniversaire traditionnel.

Les bâtiments sont souvent peints en bleu et blanc pour une raison symbolique

Si vous vous demandez pourquoi de nombreuses maisons en Grèce, notamment dans les Cyclades, arborent les couleurs bleu et blanc, ce n’est pas uniquement pour des raisons esthétiques.

Ces couleurs représentent le drapeau grec, mais autrefois, on croyait aussi que le bleu avait le pouvoir de repousser le mauvais œil. Un savant mélange de superstition, de patriotisme et d’harmonie avec la mer Égée.

Les noms de famille changent selon le sexe

Un fait surprenant : en Grèce, le nom de famille change légèrement selon que vous êtes un homme ou une femme. Par exemple, si un homme s’appelle Papadopoulos, sa fille pourrait s’appeler Papadopoulou.

Cette tradition linguistique ancienne reflète la structure grammaticalement genrée de la langue grecque.

Il est mal vu de montrer la paume de la main

Attention à vos gestes : tendre la main, paume ouverte vers quelqu’un, est considéré comme une insulte en Grèce.

Ce geste, appelé « moutza », remonte à l’époque byzantine et peut être très mal interprété. Un simple signe de la main peut rapidement tourner au malentendu si l’on n’y prend pas garde.