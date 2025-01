Documentaire

À l’assaut de la Maurienne et du mythique mont Blanc. Le toit de l’Europe culmine à 4809 mètres de hauteur. Il couvre la région de la Haute Maurienne, située dans le département de la Savoie et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il surplombe le parc des Ecrins, une réserve de biodiversité exceptionnelle où seul quelques privilégiés peuvent vivre . C’est l’un des endroits des Alpes et de France le plus connu dans le monde. On y trouve ses sources naturelles, des glaciers et des habitats traditionnels.

Réalisé par Christophe VERHAMME

© MORGANE PRODUCTION