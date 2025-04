Documentaire

Comment les palaces parisiens se préparent à la réouverture après une longue période de confinement :– The Peninsula : itw responsable commerciale– Bristol : suivi d’une mère et sa fille parisiennes ayant réservé une chambre– Lutetia : cliente ayant réservé pour une cure détox ; rdv par téléphone avec la nutritionniste– Crillon et Shangri La : fermés– Park Hyatt : directeur Claudio Ceccherelli et sa gouvernante générale inspectant l’hôtel ; différentes rénovations en cours– Peninsula : suivi du directeur Mauro Governato et de David Bizet le chef étoilé du restaurant l’Oiseau blanc– Lutetia : suite Isabelle Huppert, suite présidentielle avec œuvres d’art, piscine, salle de sport, hammam– Peninsula : Lilou blogueuse venue repérer la table secrète sur un roof top, puis invitée à faire un tour dans une Rolls Royce– Bristol : Frédéric Kaiser, directeur de la restauration, et Eric Fréchon, chef triple étoilé du restaurant Epicure, réfléchissant à un menu spécial servi en chambre pour un diner spécial– Lutetia : le chef Eric Charvet prépare un repas servi en chambre ; Isabelle Bouvier, responsable des opérations, inspectant les lieux avant la réouverture, préparation du bar– Bristol : les équipes du petit déjeuner préparant les viennoiseries ; moulin à l’intérieur permettant de faire du pain à base de blé iranien, le Khorasan ; intérieur de l’épicerie, nouvellement créée.– Peninsula : préparation du roof top avec installation de la roseraie ; prise de photos des plats sur la terrasse en vue de les poster sur le site du palace