Documentaire

John Vlahides a sillonné de nombreux pays et contribué à des articles pour une dizaine de guides touristiques. Aujourd’hui, sa mission consiste à explorer le côté méconnu du Maroc, en parcourant la chaîne de l’Atlas, à partir de Fès et jusqu’aux portes du Sahara. Il n’a que trois semaines pour accomplir son périple. Au-delà des souks et des palais, le pays recèle-t-il des trésors cachés ? Est-il facile de se déplacer et de se faire héberger ?

Ce document propose de découvrir un autre visage du royaume chérifien.