Documentaire

Au sud de Ouarzazate se trouvent les plus belles palmeraies du Maroc. Des palmiers dattiers côtoient des arbustes appelé henné. C’est à partir des feuilles séchées de cette petite plante fragile que l’on tire la fameuse poudre aux milles vertus. Le henné n’est pas n’importe quelle plante, dans la religion musulmane, c’est même l’un des arbres du paradis.

Un autre trésor vert se trouve un peu plus loin dans le sud de la vallée du Drâa, à Tamgrout. Le vert de cet émail a fait la réputation de ces ateliers de poteries les plus anciens du Royaume. La couleur se façonne toujours à la main, un héritage qui se transmet à travers de générations en générations.

Documentaire : Les couleurs du Maroc – Vert

Réalisation : Jean Froment

