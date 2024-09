Documentaire



Les Keys de Floride, un archipel de 1700 îles au Sud des États-Unis, attirent 3 millions de touristes par an avec leur décor paradisiaque et leurs activités comme la plongée et la pêche sportive. L’archipel est aussi un refuge pour les artistes vivant de manière anticonformiste. Le Fantasy Fest, un festival entre carnaval et Halloween, marque le début de la saison touristique.