Documentaire

Vous connaissez tous Paris ! Vous connaissez évidemment son centre historique et touristique. Mais connaissez-vous ses histoires, les petits secrets et les ruelles cachées ? Peut-être pas !

Alors Charlotte Dekoker vous entraine dans une balade au cœur de Paris.

Et tout commence au bout de la petite impasse Berthaud cachée à l’abri des regards dans le jardin Anne Franck.

Difficile à croire que nous sommes à quelques mètres à peine du célèbre Centre Pompidou. Charlotte y a rendez-vous avec Jordi, un greeter passionné par ce quartier.

On a la chance ensuite de rencontrer Giorgio Bianchi, il est architecte pour le Centre Pompidou et travaille dans l’agence de Renzo Piano, le célèbre architecte de ce Centre.

Charlotte quitte ensuite le quartier Beaubourg pour se rendre sur l’île de la cité, si célèbre ! Notre Dame de Paris…

Elle est attendue par Dominique Marny. Souvenez-vous, nous l’avions rencontrée il y a quelques temps pour une émission au Palais Royal.

Cette fois-ci, elle va nous parler de la place Dauphine, c’est avec plaisir que nous retrouvons cette amoureuse de Paris.