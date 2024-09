Documentaire



Un long voyage dans le wagon de troisième classe surchauffé d’un train lancé à travers l’hiver russe à la vitesse d’un âne au galop, en compagnie d’un ancien tankiste de l’Armée rouge rencontré par hasard sur la couchette d’en face et qui devient le commentateur des choses et des gens. Les personnages les plus inattendus montent et descendent, saucissonnent, bavardent, rêvassent, ronflent – et surtout racontent leur vie brisée.

Réalisateur : Stéphane Breton