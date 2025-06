Documentaire

Le Venezuela est riche d’une population aux origines très diverses. Aux Amérindiens originels se sont ajoutés les colons espagnols et les esclaves amenés d’Afrique.

Ce mélange a suscité des formes de culte uniques au monde comme à la Montagne du Sort où le catholicisme des colonisateurs s’est métissé avec les pratiques chamaniques des Indiens et le vaudou des descendants d’esclaves africains. À 300 kilomètres de Caracas, la Montagne du Sort est le point de convergence de tout un peuple venu participer à des cérémonies rituelles au mysticisme spectaculaire. Ici les saints sont multiples et souvent incongrus mais la figure emblématique reste Maria Léonza dont le nom est souvent prononcé accompagné d’un signe de croix tant ses pouvoirs sont redoutés. Maria Léonza est un peu un résumé du Venezuela. C’est une reine que la légende dit fille d’espagnol et qui trône avec, à ses côtés, Negro Felipe, un guerrier africain, et Guacaipuro, un chef indien. « La Montagne du Sort » nous offre une plongée envoûtante dans un monde mystique et coloré.

Un film de Laurence Doumic

© AMPERSAND