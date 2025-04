Documentaire

Sainte-Marguerite et Saint-Honorat sont deux petites îles situées face à la croisette de Cannes. Véritable havre de paix à la nature sauvage et préservée, elles ont conservé leur identité singulière et offrent un cadre idyllique comme il n’en existe plus beaucoup. Malgré la foule frénétique qui y débarque en masse chaque jour de l’été, les îles de Lérins restent un paradis unique en son genre, où le temps semble s’être arrêté. Visite guidée pour une promenade étonnante sur ces deux îles où plusieurs mondes se croisent. Fantaisie, nature, culture et découverte sont les ingrédients principaux de ce cocktail insulaire qui vaut le détour ! Un documentaire de Sophie KERBOUL