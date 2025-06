Documentaire

Douces Frances vous emmène aujourd’hui en Bretagne, la plus maritime de nos régions, une terre de légendes et de traditions bien vivantes. À Cancale, Olivier partagera son amour des épices et des mots. Près de Dinan, Mirzine le druide, invoquera les bons esprits de la culture celtique. Au pied des falaises de Plouha, l’algue se ramasse et se mange, grâce à Pierrick le cuisinier. Dans le centre Bretagne, Christophe nous dévoilera toutes les vertus du chanvre. Avec Yvon, le maire de Saint-Thégonnec, nous découvrirons le patrimoine des enclos paroissiaux.

L’Océanopolis de Brest se dévoile côté coulisses, grâce à Sami le biologiste. À Locronan, le tissage du lin est la spécialité d’Hervé. Dans le golfe du Morbihan, Paul perpétue le savoir-faire des charpentiers de marine. Dernière répétition à Auray pour la petite troupe de danseurs de Morvan. Enfin, à Lizio, plongée dans l’univers décalé de Robert, le poète-ferrailleur.

Réalisateur : Xavier Lefebvre & Denis Dommel