Documentaire

Suivez Rémi et Toyo, deux amis d’enfance, dans un road trip épique à travers le Japon. L’un cherche son identité en explorant ses racines japonaises, l’autre le « paradis », l’endroit idéal pour poser ses valises. Ensemble, ils traversent le pays, découvrant des paysages fascinants, des traditions anciennes et des rencontres inoubliables. Du chaos de Tokyo à la sérénité des montagnes, ce voyage dévoile un Japon insoupçonné, loin des clichés. Des rituels de thé aux ruelles animées d’Akihabara, préparez-vous à une aventure riche en émotions, réflexion et surprises. Rémi et Toyo vont au-delà des stéréotypes pour offrir un regard unique sur le pays du Soleil-Levant. Prêt pour l’aventure ?