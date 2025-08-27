Podcast

Aux confins de l’Asie, les 14 plus hautes montagnes du monde dominent les chaînes de l’Himalaya et du Karakoram. Nombreux sont les alpinistes qui risquent leurs vies pour gravir ces 8000 mètres. Pour atteindre leur but les expéditions commerciales s’organisent en immenses cordées, avec guides et sherpas. Elles assiègent la montagne pendant de longues semaines, installent de larges camps intermédiaires et utilisent de l’oxygène en bouteille pour contrer les effets de l’altitude.

Mais certains veulent grimper à leur manière. En 2022, l’alpiniste surdoué Benjamin Védrines s’envole en direction du Broad Peak. Son objectif : réaliser l’ascension en « one push », d’une traite, du pied de la montagne au sommet. Un style rapide et léger, en solitaire et sans oxygène, réservé aux meilleurs de la planète. Et si tout se passe bien, il rentrera à la maison. À moins qu’une nouvelle idée germe d’ici là…