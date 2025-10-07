Podcast

Le cachet idyllique des maisons blanches et des toits bleus de l’île de Santorin attire chaque été des millions de visiteurs en Grèce. Mais derrière cette photo parfaite republiée en masse sur les réseaux, se cache le drame du sur-tourisme.

Louanne Carmona, mieux connue sur YouTube sous le nom de LouanneManShow, a voulu s’y rendre pour voir l’envers du décor. Passionnée de train et d’aventure, elle a rejoint l’îlot par les rails, les routes et les villes pour montrer l’Europe des cultures méconnues qu’on loupe quand on prend l’avion. Car comme le dit si bien l’adage : l’important n’est pas la destination, c’est le voyage.