Documentaire

A la jonction de l’Europe et de l’Asie, la Turquie dispose d’un territoire grand comme une fois et demi la France.

Les deux continents se rencontrent au Nord-Ouest du pays. C’est le site où la ville d’Istanbul s’est établie. Seule ville à cheval sur deux continents, la ville est devenue la capitale économique et culturelle de la Turquie.

Tel un fil tendu entre les communautés, Istanbul réserve bien des surprises à ses visiteurs. Laissez-vous fasciner par ce bouillon de culture où s’entremêlent l’ancien et le nouveau.

Extrait du film : « Découvrir le monde – Istanbul : Byzance, toujours »

Réalisation : Pierre Brouwers

