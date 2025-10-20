Documentaire

A l’extrémité ouest du continent africain, le Sénégal est une véritable mosaïque de paysages et de peuples.

Bordé par l’Océan Atlantique, il est désertique au nord et tropical au sud. Terre des Wolofs, des pasteurs peuls, des Diolas, des Sérères et bien d’autres peuples encore, ce pays se découvre par les fleuves qui sillonnent son territoire, façonnent ses paysages et rythment la vie des villages qui les bordent.

Le Sénégal a fait de sa diversité un atout. Il offre au visiteur une multitude de visages aussi variés que ses régions et le captive par la richesse de ses paysages et de ses traditions. Le pays de l’autodérision et de l’espièglerie

