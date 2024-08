Documentaire

Ils ont entre 29 et 71 ans, ils ne sont pas spécialement entraînés, et pourtant ils se sont portés volontaires pour suivre Guy, le guide, dans une grande randonnée à travers le massif du Jura. C’est l’été dans le Jura ! Ces quatre femmes et ces trois hommes vont marcher sous un soleil de plomb, à des températures dépassant les 30°, mais aussi sous la pluie et les orages… En contrepartie, de fabuleux paysages et une expérience inoubliable.