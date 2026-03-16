Jacques Legros est à Fontainebleau pour cette fois-ci se balader dans sa célèbre forêt ! Début de balade avec François de l’ONF, l’Office National des Forêts. Ses missions, ses rôles, ses passions nous saurons tout de son travail au contact des arbres.
En poursuivant le chemin, on rencontre « Les Amis de la Forêt » une association de bénévoles qui s’occupent notamment de baliser les centaines de kilomètres de sentiers.
Et on ne pouvait pas quitter Fontainebleau sans passer par la fromagerie pour gouter… « Le Fontainebleau » un délice !