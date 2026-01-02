Situé en Chine, le mont Huashan est une montagne sacrée. Depuis des millénaires, c’est un lieu de pèlerinage important. Les Chinois viennent de tout le pays pour tenter de gravir le sentier de la montagne, considéré comme l’un des plus dangereux du monde. Une légende raconte que ceux qui réussissent l’ascension accèdent à l’immortalité.