En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.