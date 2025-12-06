Documentaire

Elue région verte de France, la Bretagne est devenue écoresponsable. Avec ses espaces protégés, son patrimoine, ses 1000 kilomètres de pistes cyclables et ses démarches « vertes », elle attire de plus en plus les voyageurs en quête d’air pur. Car partir en Bretagne c’est se retrouver nez à nez avec une nature brute. Des paysages qui magnétisent et qui incitent le voyageur à ralentir et à lever le pied. Outre sa nature incomparable, la Bretagne c’est avant tout des habitants qui innovent et qui s’engagent à préserver leur terre.

Comment la Bretagne s’est-elle imposée comme un laboratoire d’idées et de projets pour la préservation de l’environnement et les énergies vertes ? Il est temps de se familiariser avec un nouveau concept : Les « Low tech » !

Dans cet extrait Jérôme Pitorin a rendez-vous avec Corentin de Chatelperron, un enfant du pays, que l’on surnomme en Bretagne « le petit prince de la Low-tech» .Corentin invite Jérome sur son bateau , « Nomade des Mers », un « bateau- laboratoire », un concentré de Low-tech.