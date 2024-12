Documentaire

Le voyage commence par une découverte de Nantes. Le chef-lieu de la région Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique surprend par la richesse du patrimoine et la créativité débordante. Puis découverte de Guérande, de ses célèbres marais salants et de son riche passé médiéval. A proximité, le Parc naturel régional de Brière est étonnant jusque dans les entrailles de sa terre. Enfin, visite de Pornic, où le pittoresque port de pêche et les somptueuses villas ont beaucoup de charme.

Réalisé par Chloé Chovin

© MORGANE PRODUCTION