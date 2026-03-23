Pour bien commencer une journée ça se passe autour d’un bon café chez Claire. Devant sa poissonnerie, elle partage...
La péninsule de Tohoku se situe à l’extrémité nord de Honshu, l’île principale du Japon. Baignée par l’Océan Pacifique...
Au coeur de la forêt amazonienne, une des dernières communautés indigènes, les Guaranis d’Equateur, tente de sauver leur territoire...
Aux yeux du monde, les Alpes qui ont vu naître l’alpinisme et les sports d’hiver, forment un terrain de...
Pour découvrir la jolie ville de Dinan, rien de mieux que de commencer par une balade entre ses petites...
Charlotte nous emmène en Pays Catalan, elle a rendez-vous au bord de l’étang de Leucate avec Martine qui l’a...
La Meurthe-et-Moselle, nichée au cœur de la région Grand Est, offre un mélange unique de patrimoine historique, de paysages...
Charlotte se trouve en Essonne au domaine de Chamarande. Un château et un parc de 98 hectares « labellisé...
C’est l’un des plus grands rassemblements religieux de la planète. Chaque année, 3 millions de pèlerins du monde entier...
Le monde regorge de lieux fascinants qui éveillent notre curiosité, nourrissent notre imagination et défient souvent toute explication rationnelle....
Nichée au cœur des Alpes françaises, Annecy séduit par son lac d’un bleu cristallin et son centre historique pittoresque....
Chamonix-Mont-Blanc ou Chamonix, en Haute-Savoie, est considérée comme la capitale mondiale de l’alpinisme. Sandy Heribert s’y rend le 15...
En Italie, la baie de Naples recèle de petites îles merveilleuses. La plus réputée d’entre elles est la mythique...
L’architecte paysagiste Jean-Philippe Teyssier nous emmène à la découverte des plus beaux jardins de France et d’Europe. Avec lui...
Croisières et Découvertes, c’est des croisières mythiques à bord de paquebots de légende, de voiliers ou de magnifiques embarcations...
Alors que sa grand-mère centenaire dépérit dans un EHPAD, sa petite fille, Fiona Lauriol, décide, en 2018, de lui...
À travers des témoignages sincères et des images saisissantes, nous explorons les histoires de ces Français qui ont embrassé...
Marrakech est le haut lieu du tourisme au Maroc. La ville rouge jouit d’un ensoleillement de 340 jours par...
Au Bhoutan, on s’attend à des moulins à prière, des moines, des temples… Pas à des phallus sur les...
Situé dans l’ouest de la France, ce département est l’une des destinations estivales préférées des Français grâce à ses...
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