Documentaire

De Montréal en Gaspésie, sur la Côte-Nord, les îles de Mingan et d’Anticosti, partons à la découverte des splendeurs de la faune, de la flore, de la géologie et du patrimoine maritime. Après une escale à Québec, ce film nous montre les lacs gelés du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le sillon neigeux des trappeurs de l’Abitibi-Témiscamingue, jusque chez les Inuits, peuple arctique millénaire du Nunavik.

Documentaire : Terres des Mondes – Le Québec (2013)

Un documentaire de André Maurice & François Calderon

