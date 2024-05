Documentaire



Suivez Batma, une jeune nomade de Mongolie et sa famille, dans leur quotidien entre modernité et tradition. Batma nous raconte sa vie de tous les jours, en commençant par le village de l’école où elle doit aller, loin de ses parents restés dans les steppes pour s’occuper du bétail, jusqu’aux festivités de Tsagaan Sar, le nouvel an lunaire où elle retrouvera toute sa famille. Un récit touchant et authentique qui exprime les rêves d’une jeune fille et les défis qu’elle doit surmonter pour les réaliser. Un documentaire

de Minji Ma.