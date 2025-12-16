Documentaire

En Mongolie, un jeune chaman, Chinbayar, entreprend un voyage initiatique pour résoudre un dilemme auquel il est confronté : son père creuse la terre pour trouver de l’or et faire vivre sa famille. Mais en Mongolie, on ne creuse pas la terre impunément, car c’est la demeure des esprits.

Ainsi, nous découvrons les défis auxquels est confronté un pays déchiré entre un modèle de développement insouciant mais rentable et le respect de ses traditions ancestrales.

Documentaire : Mongolie, le Chaman et l’Orpailleur

Un documentaire de Lauren Chalet & Anne-Sylvie Meyza

