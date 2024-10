Documentaire



Entre terre et mer, le Morbihan est le cadre idéal pour goûter à la douceur de vie bretonne. Qu’ils soient originaires de la région ou qu’ils aient décidé de s’installer dans le Morbihan pour commencer une nouvelle vie, tous sont unanimes : il fait bon vivre en Bretagne !

Le Morbihan, seul département à porter un nom breton (« petite mer »), est la destination estivale par excellence pour les touristes français et étrangers. Elle attire avec sa côte sauvage, son Golfe et ses îles. Alors quand arrivent les beaux jours, ce ne sont pas les villes, mais bien les villages, de la côte ou des îles, qui voient rapidement leur population croître.

Pour faire face à cette affluence, de nombreux villages se dotent de petits commerces, d’ateliers, de restaurants et de diverses activités afin de satisfaire les touristes. Une aubaine pour garder la vie dans ces villages. Mais l’attrait n’est pas équivalent partout…

A l’inverse, les villages de l’intérieur, sont souvent plus confidentiels, et comme figés dans le temps. Et pourtant ils ne manquent pas d’atouts… On y découvre un patrimoine riche, des artistes étonnants, et globalement, que ce soit dans le paysage ou dans les rencontres, du caractère. Parfois revêche mais finalement attachant, à l’image des habitants.

Ainsi, en s’immergeant dans les villages du Morbihan, Ismaël Khelifa part à la rencontre de personnalités authentiques, libres, et attachées à protéger leur cadre de vie, leur esprit de communauté. Un cadre que certains considèrent comme menacé, voyant l’intérêt grandissant des citadins pour cette qualité de vie. De la très touristique Rochefort-en-terre, à Lizio l’oubliée, en passant par Pénerf la familiale, il y a dans ce voyage de quoi satisfaire tous les voyageurs curieux….