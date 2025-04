Documentaire

Ouvert au public depuis le 11 novembre 2011 à Meaux, le musée peut s’enorgueillir de proposer une collection parmi les plus larges d’Europe sur la guerre 14-18 : plus de 50000 objets et documents d’époque, plus de 200 uniformes militaires et plus de 8000 livres dans le Centre de documentation du musée de la grande guerre . Savoir où l’on va, c’est savoir d’où l’on vient et le musée permet aux petits et aux grands d’appréhender cette délicate et complexe période de l’histoire du monde, que l’on peut qualifier de charnière tant les enjeux et les conséquences furent importantes.

Une pédagogie globale

Outre le parcours principal qui présente le contexte de l’avant-guerre, le musée de la grande guerre va plus loin en permettant de comprendre en quoi les conséquences du conflit subsistent à l’heure actuelle et ont bouleversé la société et les pays du monde, qu’ils aient été belligérants ou pas. De plus des espaces thématiques sont proposés aux visiteurs, ceux-ci peuvent découvrir la dure réalité de la vue dans les tranchées française et allemande, l’évolution des technologies militaires, la vie dans un camp de prisonniers ou encore la mobilisation des populations.

Une situation idéale

Le musée se situe à Meaux, à 50 km de Paris et est facilement accessible via les transports en commun. Un emplacement qui n’est pas anodin car les deux batailles de la Marne, moments décisifs de la première guerre mondiale, ont eu lieu à proximité. On peut d’ailleurs y découvrir le monument commémoratif de ces deux batailles. Sur le plan architectural, le bâtiment de 3 étages s’étale sur 7000 m2, possède un auditorium, des salles pédagogiques, une boutique ainsi qu’un café et les 16 hectares de terrains boisés de qui l’entourent sont propices aux ballades car elles sont connectées aux voies vertes de la région.