Documentaire

Nous allons sillonner le département de la Vendée, entre terre et mer, et vous faire découvrir une Vendée discrète et surprenante. Le château de Terre-Neuve est le plus grand édifice Renaissance de Vendée. Certains de ses décors proviennent du château de Chambord : des soleils qui décoraient la chambre de Louis XIV ou encore un magnifique décor de théâtre créé pour la première du Bourgeois Gentilhomme, à Chambord, devant le roi en 1670. L’un des descendants de Georges Clemenceau nous reçoit dans la demeure familiale, le château de l’Aubraie, fermé au public. C’est ici qu’a grandi le futur Président du Conseil et que s’est construit son idéal républicain et anticolonialiste. Nous pénétrons dans la partie la plus intime de la maison : la chambre à coucher où l’actuel propriétaire vient de remettre en place le berceau de son aïeul. Emilie Sage, agricultrice, a décidé de sauver le pastoralisme sur l’île d’Yeu. Elle a réintroduit une race menacée de disparition sur la côte sauvage. Un paysage à couper le souffle ! Elle a également créé une exploitation agricole où elle travaille en permaculture pour valoriser la terre et récolter des fruits et légumes Bio. Au volant de sa Méhari jaune, Agathe Aoustin, historienne de l’art et passionnée d’architecture balnéaire, nous fait découvrir la côte de Lumière aux demeures ludiques et joyeuses. Des somptueuses villas éclectiques aux immeubles de rapport, la jeune femme nous raconte les vacances à la mer de la fin du XIXe siècle aux années 1970. Maxime Mathon est passionné de train et en particulier de l’Orient-Express. Le jeune homme fait partie d’un groupe de bénévoles qui récupèrent de vieux wagons rouillés, bons pour la casse, et qui les remettent entièrement à neuf. Maxime conduit fièrement les passagers dans l’univers de la mythique Compagnie des wagons-lits. Un voyage pittoresque dans le temps et dans le haut-bocage vendéen. Réalisé par Léa Caruelle et Jérôme Mignard.