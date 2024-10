Documentaire



Des villages perchés, des vieilles pierres, un écrin de verdure… Bienvenue dans le Lubéron et les Alpilles. Ces deux Parcs Naturel Régionaux du sud de la France attirent chaque année près de 3 millions de touristes. Ici, loin des paillettes et de la frime des grosses stations balnéaires de la Côte d’Azur, les vacanciers sont à la recherche du calme et de l’authenticité de la Provence. Célébrités et hommes politiques comme Hugh Grant, Michel Drucker, Charlotte de Turkeim ou encore Patrick Bruel s’y réfugient à la recherche de tranquillité. On ne compte plus les hôtels 5 étoiles aux allures de bastides comme l’Oustau de Baumanière aux Baux-de-Provence qui a recruté l’étoile montante de la haute gastronomie Française – Glenn Viel. Le chef débordant d’imagination a décroché sa troisième étoile en 2020, mais avec la fermeture du restaurant, il n’a pas pu en mettre plein la vue aux habitués de cette institution. Pour l’ouverture de la saison estivale, ils leur préparent de belles surprises et pour se fournir en bons produits, pas besoin de traverser le pays. Le Luberon et les Alpilles, regorgent de produits du terroir que l’on retrouve sur les petits marchés locaux ou carrément dans les cuisines de l’Elysée. Saviez-vous que c’est dans le Lubéron qu’est fabriquée l’une des meilleures huiles d’olive de France… Nous avons rencontré les producteurs qui se transmettent ce savoir-faire de père en fils. Leurs champs d’oliviers sont situés à Cadenet, un village de carte postale. Car si on vient du bout du monde pour visiter le Lubéron et les Alpilles, c’est surtout pour admirer les plus beaux villages de Provence comme Gordes ou encore Lourmarin. Avec la crise sanitaire, les agents immobiliers sont débordés et les mas ou les bastides s’arrachent à prix d’or. De plus en plus de citadins s’offrent une résidence secondaire dans la région ou décident carrément de s’y installer à l’image et Sébastien et Sabrina, le couple, lui, est parisien elle new yorkaise, souhaite créer une société spécialisée dans le bien-être aux pieds des collines blanches des Alpilles, mais encore faut-il se faire accepter, dans cette région plutôt rurale qui aime la discrétion. Le Lubéron et les Alpilles, des destinations chics et discrètes.

Réalisateur : Laetitia Kretz, Céline Missoffe