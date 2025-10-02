Le Luberon est une des régions les plus visitées de France : en effet, chaque année, plus d’un million de touristes viennent découvrir ce trésor de Provence s’étirant sur 80 kilomètres, de Cavaillon à Manosque. Les villages y ont cette particularité d’être soit perchés, soit adossés aux massifs du Luberon et des Monts de Vaucluse. Tous sont posés dans un paysage d’oliviers, de vignes, de forêt méditerranéenne ou de vergers. Ismael Khelifa débute sa découverte de la région par le village de Gordes, un incontournable du tourisme.