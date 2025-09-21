Immense, sauvage et authentique sont peut-être les premiers mots qui viennent à l’esprit pour décrire le Nordeste Brésilien. Vaste territoire, grand comme trois fois la France, il recouvre 1554 millions de km2, concentre 9 états et représente 12% du territoire national. A cela s’ajoute, 3000km de plages paradisiaques, bordées de dunes et entrecoupées de village de pécheurs. Jérôme par en excursion avec Pierre dans le parc national de Lençois Maranhenses. Le paysage est lunaire. Les dunes de sable s’entremêlent avec les lagunes bleu turquoise.