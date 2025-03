Documentaire

Rio de Janeiro, ville de contrastes et d’émotions intenses, dévoile ses multiples facettes à travers une immersion de 24 heures.Des favelas en pleine mutation aux festivités du carnaval, en passant par les nuits endiablées des bals funk et les luttes pour la tolérance, ce documentaire explore la richesse humaine et culturelle de la « Cidade Maravilhosa ». Entre joie de vivre, violence sociale et espoirs de changement, on découvre les histoires poignantes de ceux qui façonnent cette ville vibrante, entre traditions et modernité. Une plongée au cœur de Rio, où l’exaltation côtoie la dure réalité du quotidien.

Réalisation : Alexandra Leroux