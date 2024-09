Conférence

L’historien des représentations Michel Pastoureau nous entraîne dans une exploration des couleurs au Moyen Âge. En cinq cours, il présente les recherches qu’il mène depuis de nombreuses années, à la croisée de l’histoire sociale, de l’histoire de l’art, de l’histoire des sensibilités et de l’histoire des techniques : L’historien face à la couleur, Pigments et colorants, Pratiques et codes vestimentaires, Les couleurs du blason et la symbolique des couleurs, La révolution bleue des XIIe et XIIIe siècles.