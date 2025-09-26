L’invention de la poudre à canon dans une Chine assiégée par les Mongols a changé l’Histoire de l’humanité pour toujours. Images tirées de la série documentaire « Origines : l’histoire de l’humanité ».
Fille de Louis XI, Anne de France se révèle très tôt être une stratège redoutable. À la mort du...
Si le légendaire chef de guerre mongol a dirigé l’un des empires les plus vastes de l’histoire, c’est en...
Avec plus de 13 000 forteresses sur son territoire, la France est le pays qui en possède le plus,...
Le Louvre a sa Joconde, le musée de Cluny sa Dame à la Licorne. Mais sans signature ni lieu...
L’idée d’une Terre plate aurait perduré au Moyen-Âge, jusqu’à ce que Christophe Colomb découvre l’Amérique lors de son voyage...
Longtemps enfermé dans une légende enfantine, le roi Dagobert a vu sa mémoire réduite à une comptine populaire qui...
Onze églises taillées dans la roche, des siècles d’histoire et des mystères qui restent entiers. Un ambitieux programme de...
À quoi ressemblait le pont d’Avignon au Moyen-Âge ? Il ne reste plus aujourd’hui que quatre arches du célèbre...
Ce documentaire suit une équipe d’historiens, d’archéologues, de spéléologues et de guides de haute montagne dans leur fabuleuse quête...
Les Rus’ ne parviennent pas à prendre Constantinople, mais leur puissance pousse les souverains de la ville à traiter...
À la fin du XVIIe siècle, dans son Dictionnaire universel contenant tout ce qui regarde la connoissance des peuples...
La vallée du Jourdain fut durant deux siècles le théâtre des Croisades. Au lendemain de la première d’entre elles,...
Omar Khayyam, également connu sous le nom de Khayyam, était un polymathe persan du XIe siècle, reconnu pour ses...
De l’Antiquité grecque à l’UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de l’histoire européenne et célébrer...
Le chevalier Du Guesclin, est l’un des plus grands héros de notre Histoire de France. Ce Breton qui s’est...
La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...
Second volet : au Danemark, en l’an 1064. Habillée en homme, Jova se lance à la recherche de son...
Gengis Khan passionnait, fascinait et faisait peur. Mais qui était-il réellement ? Etait-il celui dont on devait à tous...
Système de défense titanesque, le plus long monument jamais construit par l’homme livre quelques-uns de ses secrets dans cette...
Au Pérou, dans les contreforts des Andes, des archéologues ont découvert des pyramides. Ils en ont recensé quelque 250,...
