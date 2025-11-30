Traversez les siècles et découvrez l’histoire de la grande Mosquée de Cordoue en compagnie d’Alexis Seydoux, Historien et Archéologue, spécialiste de l’Espagne médiévale. Dominant le site historique de Cordoue inscrit au Patrimoine de l’Humanité, la « Mezquita» est un chef-d’œuvre exceptionnel de l’art arabo-andalou : près de 680 colonnes, une véritable forêt de marbre bleu et rose et des perspectives sans fin d’arches superposées… Au XIIIe siècle, c’est la fin du règne musulman, Cordoue est reconquise par les rois catholiques. Une imposante cathédrale est édifiée au XVIe siècle au beau milieu de l’édifice : sous l’immense coupole, les fidèles chrétiens peuvent continuer à contempler les arcades islamiques même en plein messe…